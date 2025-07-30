Kremlin Sözcüsü Peskov: Ekonomimiz İşliyor, Yaptırımlara Bağışıklık Kazandık

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın yaptırımlar altında yaşamaya alıştığını ve ekonomisinin işlediğini belirtti. Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'daki ateşkes süresi hakkında yaptığı açıklamaları da kayda aldıklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya yönelik uzun süredir çok sayıda yaptırım uygulandığını belirterek, "Ekonomimiz işliyor. Elbette bu konuda zaten belli bir bağışıklık kazandık." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da ateşkes için Rusya'ya verdiği süreyi "10 güne düşürdüğü" yönündeki açıklamasını kayda aldıklarına işaret eden Peskov, "Trump'tan ve diğer uluslararası temsilcilerden bu konuda gelen tüm açıklamaları kayda almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Peskov, Trump'ın açıklamasına ilişkin mevcut durumda ilave bir değerlendirme yapmayacaklarını söyledi.

Rusya'nın yaptırımlar altında yaşamaya alıştığını dile getiren Peskov, "Oldukça uzun bir süredir önemli sayıda yaptırımın altında yaşıyoruz. Ekonomimiz işliyor. Elbette bu konuda zaten belli bir bağışıklık kazandık." ifadelerini kullandı.

Ülkenin Kamçatka Bölgesinde yaşanan 8,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin de konuşan Peskov, "Tüm uyarı sistemleri zamanında tetiklendi ve tsunami nedeniyle insanların tahliyesi organize edildi. Can kaybı olmadı ve buradaki teknolojik hazırlık kendini ispatladı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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