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Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Zelenskiy'ye Tepki

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Zelenskiy'ye Tepki
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Putin'in ateşkes önerisine karşılık vermemesini 'manipülasyon' olarak değerlendirdi ve barış sürecinin önemine vurgu yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes önerisine doğrudan karşılık vermeyerek "manipülasyondan ötesini" yaptığını söyledi.

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Putin'in 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece başlayıp 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan geceye kadar ilan ettiği ateşkesi "manipülasyon" olarak nitelendirmesi hakkında gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Sözcü Peskov, "Manipülasyon, Putin'in böyle bir girişimine (ateşkese) doğrudan karşılık vermemektir. Bu, manipülasyondan daha fazlasıdır." dedi.

Zelenskiy'nin ateşkesin 30 gün olması gerektiği yönündeki görüşüne ilişkin de yorum yapan Peskov, tüm nüanslar çözülmeden böylesine uzun vadeli bir ateşkesten söz etmenin imkansız olduğunu vurguladı.

Rusya ile Ukrayna arasında barışçıl çözüm sürecinin önemine vurgu yapan Peskov, "Gerçekten (Zelenskiy'nin devlet başkanlığı konusunda) meşruiyetle ilgili yasal sorunlar var. Ancak bu durumda, barışçıl çözüm sürecine girmeye yönelik çıkarlar her şeyden önce geliyor. Öncelikli olan bu müzakere sürecini başlatmak, diğer her şey ikincildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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