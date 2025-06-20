Kremlin Sözcüsü Peskov'dan İran'a Suikast Uyarısı

??????? Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e olası suikastın "Pandora'nın kutusunu açacağını" söyledi.

Sky News'a konuşan Peskov, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya dair değerlendirmede bulundu.

İsrail'in ABD'nin yardımıyla Hamaney'e suikast düzenlemesi durumunda Rusya'nın tepkisinin çok olumsuz olacağını belirten Peskov, "Bunu kesinlikle onaylamayız." dedi.

Peskov, İran'da rejim değişikliğine ilişkin, "Hayal bile edilemez. Bu, kabul edilemez olmalı, bunun hakkında konuşmak bile hiç kimse için kabul edilemez olmalı." ifadelerini kullandı.

Hamaney'e suikast düzenlenmesi halinde Rusya'nın nasıl bir adım atacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmayan Peskov, "Bu, İran içinde aşırılıkçı ruh hallerinin doğmasına yol açacak ve (Hamaney'i öldürmekten) bahsedenler, bunu akıllarında tutmalı. Pandora'nın kutusunu açacaklar." diye konuştu.

Peskov, durumun son derece gergin ve sadece bölge için değil küresel açıdan da tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, çatışmanın taraflarının genişlemesinin potansiyel açıdan daha da tehlikeli olacağı uyarısında bulundu.

"Biz, oldukça hoşgörülüyüz ve herkesin de bize karşı hoşgörülü olmasını bekliyoruz"

İki ülke arasındaki duruma başka ülkelerin dahil olması olasılığının bölgede başka bir çatışma döngüsü oluşturacağını belirten Peskov, bunun ayrıca gerilimin tırmanmasına da yol açacağını dile getirdi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu çatışmanın sona erdirilmesi için arabuluculuk tekliflerini reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kendi çatışmanızda arabuluculuk yapın." sözlerinin hakaret içermediğini belirtti.

Trump'ın kendine özgü konuşma tarzı ve dilinin olduğunu söyleyen Peskov, "Biz, oldukça hoşgörülüyüz ve herkesin de bize karşı hoşgörülü olmasını bekliyoruz." dedi.

ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabalarına da değinen Peskov, "Şimdi stratejik bir avantajımız var. Bunu neden kaybedelim? Kaybetmeyeceğiz. Daha da ileri gidiyoruz. İlerliyoruz ve ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Rusya'nın ateşkesi Kiev'in yabancı askeri destek almayı durdurması halinde taahhüt edeceğine yönelik açıklaması sorulan Peskov, "Ateşkes ateşkestir ve durursunuz." yanıtını verdi.

Peskov, "Ancak ABD, 'Ekipman sağlamayı bırakacağız.' demiyor. İngiltere de bunu söylemiyor. Fransa da bunu söylemiyor. Sorun da bu zaten." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa İran Sağlık Bakanlığından 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişinin öldüğü, 1277'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.