Kremlin Sözcüsü Peskov: "ABD ve Ukrayna'dan Putin ile görüşme talebi olmadı" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov: "ABD ve Ukrayna'dan Putin ile görüşme talebi olmadı"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Peskov:

- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebi gelmediğini açıkladı.

- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebi gelmediğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin her fırsatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masada görüşmek istediğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in buna yönelik telefon görüşmesi de dahil bir girişimi olup olmadığı sorusu üzerine Ukrayna tarafının böyle bir girişiminin olmadığını ifade etti. Gazeteciler ayrıca, Batı medyasının önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'da temaslarda bulunacağını hatırlatarak, Putin ile Biden'ın görüşme ihtimali olup olmadığı sorusunu yöneltti. Böyle bir ihtimalin olmadığını belirten Peskov, "Hayır, böyle bir girişim yok" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Ukrayna, Kremlin, Güncel, Haberler

title