Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD'nin Yaptırımları İkili İlişkileri Zedeliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının ikili ilişkileri olumsuz etkilediğini belirterek, Rusya'nın kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Peskov, Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki duraklamaya da dikkat çekti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararının "dostça olmayan" bir adım olduğunu ve ikili ilişkileri zedelediğini belirterek, "Bizim için faydalı olanı yapmamız lazım." dedi.

Peskov, Rossiya-1 televizyon kanalına Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere ve Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararını değerlendiren Peskov, "Bu, dostça olmayan adım. Bu eylemler, ikili ilişkilerin yeniden canlandırılması ihtimalini gerçekten zedeledi. Ancak bu, hedeflerden vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Bizim için faydalı olanı yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini dile getirerek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın dile getirdiği nüanslara rağmen çıkarlarımıza odaklanmalıyız. Çıkarımız, ABD dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmaktır." şeklinde konuştu.

"Ukraynalılar, müzakere sürecini istemiyor"

Ukrayna krizinin çözüm sürecinde duraklama olduğunu belirten Peskov, "Ukraynalılar, müzakere sürecini istemiyor. Avrupalılar, onları buna itiyor. Avrupa Birliği'nin (AB) savaş histerisi içinde olduğunu görüyoruz. Bu da duraklamanın nedeni." dedi.

Sözcü Peskov, Batı'da dondurulan Rus varlıklarına el koyma girişimlerine karşılık vereceklerini ve bunun için tüm yasal araçları kullanacaklarını kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı, 23 Ekim'de Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için barış sürecine ciddi bağlılık göstermemesi nedeniyle bu adımın atıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
