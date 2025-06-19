Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Gerginliğe Dahil Olma İhtimalini Değerlendirdi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili çatışmaya dahil olması durumunda gerginliğin artacağına dikkat çekti. Peskov, Rusya'nın İran'ı siyasi olarak desteklediğini ve barış için müzakere edilmesi gerektiğini vurguladı.

ST. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya dahil olması durumunda çatışma alanının genişleyeceğini ve gerginliğin daha da artacağını söyledi.

Peskov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) Rus gazeteleri İzvestiya ve RBK'ye verdiği röportajlarda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya değinen Peskov, "Maalesef, şu anda barışa götürecek bir zemin görmüyoruz. Şimdilik karşılıklı açıklama ve saldırıların yapıldığını görüyoruz. Her açıklama birbirinden daha sert. Gerginlik döngüsü büyüyor." dedi.

İran'ın, Rusya'dan askeri destek talebinde bulunmadığını kaydeden Peskov, Rusya ile İran arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasında da bunla ilgili maddelerin bulunmadığına işaret etti.

Rusya'nın İran'ı siyasi anlamda desteklediğini ve İsrail'in saldırılarını kınadığını dile getiren Peskov, şiddetin durdurulması, ateşkesin ve barışın sağlanması, müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Dmitriy Peskov, hem İran hem de İsrail ile iyi ve güvenilir ilişkileri sürdürdüklerinin ve Rusya'nın bu konuda arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunun altını çizerek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile İsrail arasındaki gerginlikte çözümün sağlanmasının mümkün olduğunu düşünüyor. Ancak bu zaman, girişim ve siyasi irade gerektiriyor." diye konuştu.

Peskov, "İsrail, Buşehr Santrali'ndeki Rus uzmanların güvenliğinin korunacağına dair söz verdi mi?" sorusuna "Evet" cevabını verdi.

ABD'nin, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya dahil olma ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bu, çatışma alanını genişletecek ve gerginliği daha da artıracak." ifadesini kullandı.

Güney Kafkasya'da Kuzey-Güney koridorunun oluşturulmasının önemini vurgulayan Peskov, "(İsrail-İran arasında) çatışmalar ne şekilde gelişirse gelişsin, savaşın adından bu proje uygulanmaya devam edecek." bilgisini paylaştı.

"ABD'nin Ukrayna krizinde arabuluculuk girişimlerine ihtiyaç var"

Ukrayna krizine de değinen Peskov, bu krizin barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını belirterek, "Tüm barış yolları, ABD'nin arabuluculuğuyla mümkün. Buna başvuruda bulunmaya devam edeceğiz. Bu konuda sabırlı olmak lazım. ABD'nin arabuluculuk girişimlerine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibine, barış sürecindeki girişimlerinden dolayı minnettar olduklarını dile getirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında 22 Haziran'dan sonra yeni tur müzakerelerin yapılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Peskov, görüşmelerde, esir asker ve ölen asker cenaze değişiminin sürdürülmesiyle ilgili konuların ele alınacağını, birbirine teslim ettikleri memorandumlar hakkında görüşlerinin paylaşılacağını bildirdi.

Sözcü Peskov, Putin, Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında zirvenin yapılması için ilk önce çalışmaların tamamlanması gerektiğini belirtti.

Ukrayna'nın sahadaki gerçekleri kabul etmesi gerektiğini söyleyen Peskov, Rusya'nın hazırladığı memorandumun da bu gerçekleri içerdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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