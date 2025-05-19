Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD'nin Arabuluculuk Girişimlerine Değer Veriyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD'nin Arabuluculuk Girişimlerine Değer Veriyoruz
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD'nin Ukrayna krizinin çözümü konusundaki arabuluculuk çabalarına minnettar olduğunu belirtti. Ayrıca, Putin ve Trump arasında yapılacak telefon görüşmesinin detaylarına değindi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki arabuluculuk girişimlerine değer verdiklerini belirtti.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin bugün TSİ 17.00'de yapılmasının planlandığını kaydeden Peskov, görüşmede, geçen hafta Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin ele alınacağını belirtti.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna konusundaki hedeflerine siyasi diplomatik araçlarla ulaşmayı tercih ettiğinin altını çizerek, "ABD'nin arabuluculuk girişimlerine değer veriyoruz ve bundan dolayı Amerikan tarafına minnettarız. Eğer bu girişimler, gerçekten barışçıl yollarla hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olurlarsa, bu kesinlikle tercih edilir." diye konuştu.

Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, bunun iki liderin kararlarına bağlı olduğunu belirterek, "Görüşmenin verimli olması ve iyice hazırlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Romanya'daki seçim tuhaf"

Romanya'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu değerlendiren Peskov, seçimin "tuhaf" olduğunu öne sürerek, "Seçimi kazanma şansına sahip olan ve gerekçesiz olarak yarıştan çıkarılan bir adayın hikayesini biliyoruz." dedi.

Peskov, Avrupa ülkeleri Fransa, İngiltere ve Almanya'nın başka ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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