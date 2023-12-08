Kremlin Sözcüsü: ABD'nin asıl kaygısı Ukraynalıların canı değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin kaygısının Ukrayna olmadığını savunarak, 'ABD'nin asıl kaygısı, Ukraynalıların canı pahasına da olsa her zaman Amerikalıların kendisi olmuştur.' dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin kaygısının Ukrayna olmadığını savunarak, "ABD'nin asıl kaygısı, Ukraynalıların canı pahasına da olsa her zaman Amerikalıların kendisi olmuştur." dedi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardımları ve yardım çağrılarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

ABD'lilerin çok pragmatik ve amaçlarının kendi refahları olduğunu belirten Peskov, "Ukrayna, aslında ABD'nin asıl kaygısının onlar olmadığını anlamak zorunda. ABD'nin asıl kaygısı, Ukraynalıların canı pahasına da olsa her zaman Amerikalıların kendisi olmuştur." diye konuştu.

Peskov, ABD'nin pahalı enerji kaynaklarından, Avrupa'ya sağlanan gazdan ve petrolden milyarlarca dolar kazandığına dikkati çekerek, "Ancak ne yazık ki Ukrayna örneğinde bu Ukraynalıların hayatına mal oluyor." ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın Rusya'nın Ukrayna'da durdurulamaması halinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha fazlası için geri geleceğini ve bunun ABD ve Avrupa'nın güvenliği konusunda tehdit oluşturacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin Peskov, "Milletvekillerini sırf daha fazla para tahsisine oy vermeye ikna etmek için her türlü hileye başvuruyorlar." değerlendirmesinde bulundu.