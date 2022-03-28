Kremlin: (Rusya ve Ukrayna heyetleri) Yüz yüze görüşmelere başlanması önemli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye'ye gideceklerini belirterek "Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemli." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de devam etmesi beklenen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müzakere heyetlerinin bugün Türkiye'ye gideceklerini kaydeden Peskov, "Müzakerelere bugün devam edilme ihtimali düşük. Heyetler Türkiye'ye bugün gidiyor. Ancak teorik olarak, yarın başlayabilir." diye konuştu.

Peskov, müzakere sürecine dair yorum yapmaktan kaçınarak "Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemli. Ancak şimdilik müzakerelerle ilgili hiçbir ayrıntıyı açıklamama politikamıza bağlıyız. Bunun sadece müzakere sürecine zarar verebileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.