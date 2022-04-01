Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacağı öngörülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 16.00'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.