Kremlin: "(Odesa'dan tahıl ihracatı) Sürece dair somutlaşmış bir anlaşma yok" - Haberler

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Kremlin: "(Odesa'dan tahıl ihracatı) Sürece dair somutlaşmış bir anlaşma yok"

AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
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Kremlin: '(Odesa'dan tahıl ihracatı) Sürece dair somutlaşmış bir anlaşma yok'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Odesa limanından tahıl ihracatına devam edebilmesi için bölgenin mayınlardan temizlenmesi gerektiğini belirterek, "Böylelikle bizim kontrolümüzden geçen gemiler limana girip tahıl yüklenebilecekler.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Odesa limanından tahıl ihracatına devam edebilmesi için bölgenin mayınlardan temizlenmesi gerektiğini belirterek, "Böylelikle bizim kontrolümüzden geçen gemiler limana girip tahıl yüklenebilecekler. Bu sürece dair somutlaşmış bir anlaşma yok." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Odesa'dan tahıl ihracatının tekrar başlatılmasına yönelik süreci değerlendirdi.

Söz konusu sürece dair Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çeşitli açıklamalar yaptığını anımsatan Peskov, "Putin, Ukrayna'nın limanların civarındaki mayınları temizlemesi gerektiğini söylemişti. Böylelikle, yasadışı silah sevkiyatına yönelik bizim kontrolümüzden geçen gemiler limana girip tahıl yüklenebilecekler. Bu sürece dair somutlaşmış bir anlaşma yok." şeklinde konuştu.

Peskov, Odesa'dan ayrılacak gemilerin uluslararası sulara çıkmasına destek de olabileceklerini söyleyerek, sürece dair bir takvimin de belirlenmediğini sözlerine ekledi.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Dmitriy Peskov Moskova Ukrayna Kremlin Güncel Haberler

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