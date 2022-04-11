Kremlin: NATO'nun genişlemesi Avrupa'da güvenliği artırmaz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kremlin: NATO'nun genişlemesi Avrupa'da güvenliği artırmaz

AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
 - Güncelleme:
Kremlin: NATO'nun genişlemesi Avrupa'da güvenliği artırmaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Avrupa'da güvenliğin artmayacağını belirterek "NATO, barış ve istikrar sağlayan bir ittifak değildir.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Avrupa'da güvenliğin artmayacağını belirterek "NATO, barış ve istikrar sağlayan bir ittifak değildir. İttifak'ın daha fazla genişlemesi de kesinlikle Avrupa'da güvenliği artırmaz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde gündemde daha fazla yer alan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme ihtimalini değerlendirdi.

NATO'nun bir çatışma aracı olduğunu savunan Peskov "NATO barış ve istikrarı sağlayan bir ittifak değildir, İttifak bir çatışma aracıdır. İttifak'ın daha fazla genişlemesi de kesinlikle Avrupa'da güvenliği artırmaz." yorumunda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 7 Nisan'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşının aylar hatta yıllarca sürebileceğini, Finlandiya ve İsveç'in İttifak'a dahil olmayı istemeleri durumunda, bu talebin hızlı biçimde gerçekleştirileceğini söylemişti.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Dmitriy Peskov, Finlandiya, Kremlin, İsveç, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title