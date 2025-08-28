Kremlin: Kuzey Akım Soruşturmasında Rusya ile Temas Yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım boru hatlarında 2022'de yaşanan patlamalara ilişkin soruşturmada Rusya ile temas kurulmadığını belirterek, "Soruşturmanın devam ediyor olması ise kesinlikle cesaret verici ve bir sonuca bağlanacağına inanmak istiyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

İtalyan polisinin, Kuzey Akımı doğal gaz boru hatlarına düzenlenen sabotajda şüpheli olarak bir Ukrayna vatandaşını gözaltına almasını değerlendiren Peskov, "Rus tarafıyla herhangi bir temas kurulmadı. Bu terörist saldırının hemen ardından Rusya'ya karşı başlatılan acımasız girişimleri hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Batılı bazı yetkililer ve basın kuruluşlarının Rusya'ya yönelik sabotajla ilgili suçlamalarda bulunduğunu belirten Peskov, "Rusya'nın, bu terörist saldırının arkasında kimin olabileceğine dair açıklamalarının ardından yapılan yorumları da hatırlıyoruz. Soruşturmanın devam ediyor olması ise kesinlikle cesaret verici ve bir sonuca bağlanacağına inanmak istiyoruz." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna'nın Rusya'daki rafinelere düzenlediği saldırıların ardından artan benzin fiyatlarını değerlendirerek, Rus akaryakıt piyasasının istikrarlı durumda olduğunu ve hükümetin gerekli önlemleri aldığını söyledi.

Rus gazını Almanya'ya taşıyan ve dört hattan oluşan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatları, 2022'de yaşanan patlamaların ardından hasar görmüştü. Rus enerji şirketi Gazprom, üç hattın zarar gördüğünü bir hattın ise kullanılabilecek durumda kaldığını açıklamıştı.