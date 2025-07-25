Kremlin: Kiev'in Önerdiği Liderler Görüşmesi İçin Henüz Çok Erken

MOSKOVA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev yönetiminin yeni anlaşmalara varılmadan Rusya ve Ukrayna liderleri arasında görüşme talep etmesinin işi tersinden görmek olduğunu söyledi.

Peskov perşembe günü yaptığı açıklamada, "Arabayı atın biraz önüne koymaya çalışıyorlar. Öncelikle tüm çalışmaların tamamlanması gerekiyor, ancak o zaman liderlerin elde edilen sonuçları resmileştirmesi aşamasına geçilebilir" dedi.

Peskov, Ukrayna'daki çözüm sürecinin karmaşık yapısı nedeniyle "hızlı ilerlemeler" sağlamanın imkansız olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakerelerin üçüncü turu, çarşamba günü İstanbul'da gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısından önce, heyet başkanları olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov bire bir görüşme gerçekleştirdi.

Medinskiy dördüncü tur müzakerelerle ilgili kararın, yeni anlaşmaların uygulanmasının ardından verileceğini açıkladı.

Umerov, Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bir toplantı düzenlenmesi ve ağustos ayı sonuna kadar çatışmanın sona erdirilmesine yönelik müzakereler yürütülmesi önerisinde bulundu.