Kremlin: Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki olaylar Özbekistan'ın iç meselesi - Haberler

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Kremlin: Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki olaylar Özbekistan'ın iç meselesi

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Kremlin: Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki olaylar Özbekistan'ın iç meselesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'inde meydana gelen olayların Özbekistan'ın iç meselesi olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'inde meydana gelen olayların Özbekistan'ın iç meselesi olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen protesto gösterilerini değerlendirdi.

Özbekistan'ın Rusya'nın müttefiki olduğunu belirten Peskov, " Özbekistan'da tüm olanlar, ülkenin iç meselesidir. Mevcut sorunların, Özbekistan yönetiminin aktif çalışmalarıyla çözüleceğinden hiç şüphemiz yok." dedi.

Karakalpakistan'daki protesto gösterileri

Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1 Temmuz'da Karakalpakistan'da protesto gösterileri düzenlenmişti.

Özbekistan İçişleri Bakanlığı, söz konusu gösterilerin ülke anayasasında yapılması öngörülen değişiklikleri "yanlış yorumlayan" bir grup vatandaş tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin gerçekleştiği Nukus'a giderek, buradaki vatandaşlarla bir araya gelmiş ve Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini bildirmişti.

Mirziyoyev'in gösterilerin devam etmesi nedeniyle imzaladığı kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Dmitriy Peskov Özbekistan Kremlin Güncel Haberler

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