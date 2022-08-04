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Kremlin: "(İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması) Umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder"

Kremlin: '(İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması) Umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının tek seferlik bir süreç olmadığını belirterek, "Ukrayna limanlarında biriken tahılın ihracatını desteklemek için kurulan bu mekanizma, tek seferlik bir süreci kapsamıyor.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının tek seferlik bir süreç olmadığını belirterek, "Ukrayna limanlarında biriken tahılın ihracatını desteklemek için kurulan bu mekanizma, tek seferlik bir süreci kapsamıyor. Umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in anlaşmanın sağlanmasında son derece olumlu bir rol oynadığını vurgulayan Peskov, "Anlaşma, tüm tarafların çıkarları göz önünde bulundurularak en zor konuların nasıl çözülebileceğinin güzel bir örneğidir. Elbette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsen yaptığı büyük katkıyı da belirtmek gerekir. Bu anlaşma nasıl müzakere edilebileceğine yönelik bir örnektir." diye konuştu.

Peskov, anlaşmanın tek seferlik bir süreci kapsamadığını belirterek, "Ukrayna limanlarında biriken tahılın ihracatını desteklemek için kurulan bu mekanizma, tek seferlik bir süreci kapsamıyor. Umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştireceği görüşmeyi de değerlendiren Peskov, iki liderin tahıl sevkiyatı konusunu da istişare etmesinin beklendiğini kaydetti.

Suriye ve Ukrayna'daki gelişmelerin de görüşmede ele alınmasının planlandığını aktaran Peskov, Karabağ'daki son gelişmelerin de yine yarınki görüşmede konuşulabileceğini belirtti.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Dmitriy Peskov İstanbul Ukrayna Kremlin Güncel Haberler

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