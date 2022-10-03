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Kremlin: Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarını yerli halkla istişare edeceğiz

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Kremlin: Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarını yerli halkla istişare edeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ilhak edilen Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarını, yerli halkla istişare etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ilhak edilen Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarını, yerli halkla istişare etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da, gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında yaşanan patlamalara değinen Peskov, "Bu durumda hatlar konusunda kiminle iş birliği yapılabileceği belli değil. Batı, Rusya'ya yönelik histerik bir yaklaşım sergiliyor." dedi.

Peskov, hasar gören hatlarının onarılmasıyla ilgili sürenin olmadığını belirtti.

"Fransa ile İngiltere'nin Rusya ve Çin'e karşı yeni bir blok oluşturma yönünde girişimde bulunduğu" iddiasını değerlendiren Peskov, "Yeni bokların oluşturulması, kesinlikle istikrar ve öngörülebilirliğe katkıda bulunmayacak, şu anda bulunduğumuz durumun gerginliğini de düşürmeyecek." diye konuştu.

"Ukrayna'nın NATO'ya başvuru kararını yakından takip ediyoruz"

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgelerin geçen hafta imzalandığını hatırlatan Peskov, söz konusu bölgelerin sınırlarıyla ilgili "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin sınırları 2014'teki gibi kalacak. Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarını buradaki halkla istişare etmeye devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan, Peskov, ilhak edilen yeni bölgelerin sınırlarının belirlenmesi konusunda referandumların yapılmasının planlanmadığını dile getirdi.

Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım için başvuru kararını değerlendiren Peskov, bu kararı yakından takip ettiklerini belirterek, "Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonun nedenlerinden birinin, Ukrayna'nın NATO'ya yönelmesi olduğunu hatırlıyoruz." diye konuştu.

Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamayı sürdüreceğine işaret eden Peskov, ancak bazı ülkelerin yaptırımlar uygulayarak "kendi ayağına sıktığını" anlamaya başladığını söyledi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Zaporijya Ukrayna Kremlin Herson Güncel Haberler

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