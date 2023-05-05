Kremlin'e Drone Saldırısı İddiasının Ardından Çin'den İtidal Çağrısı Geldi

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Ukrayna'ya ait iki insansız hava aracının Kremlin'e saldırmaya çalıştığı ve Rus radar sistemleri tarafından devre dışı bırakıldığı iddiasının ardından, gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaları için tüm taraflara itidal...

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Ukrayna'ya ait iki insansız hava aracının Kremlin'e saldırmaya çalıştığı ve Rus radar sistemleri tarafından devre dışı bırakıldığı iddiasının ardından, gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaları için tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Sözcü Mao Ning, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında haberlerle ilgili sorular üzerine, "İlgili haberleri gördük. Çin'in Ukrayna krizi konusundaki yaklaşımı tutarlı ve nettir. Tüm taraflar durumu daha da tırmandırabilecek adımlar atmaktan kaçınmalıdır" dedi.

Toplantıda bu olayın, Çin hükümetinin özel temsilcisini Ukrayna'yı ziyarete gönderme planını etkileyip etkilemeyeceği soruldu. Mao, Avrasya İşleri Temsilcisi'nin Ukrayna ve diğer ülkelere yapacağı ziyaret hakkında zamanı gelince daha fazla bilgi verileceğini söyledi.

Mao, Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümü için yapıcı bir rol oynamak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğini belirtti.