Rusya-ABD İlişkileri Üzerine Çalışmalar Devam Ediyor

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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafıyla sürekli temas halinde olduklarını belirterek, "Çalışmaların devam edeceğinden hiç şüphem yok." dedi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafıyla sürekli temas halinde olduklarını belirterek, "Çalışmaların devam edeceğinden hiç şüphem yok." dedi.

Uşakov, "Rossiya-1" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

ABD'nin, Rusya ile ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik yeni tur istişareleri ertelediğine işaret eden Uşakov, ABD Dışişleri Bakanlığından istişarelerin yapılacağına dair sinyal beklediklerini söyledi.

Uşakov, "Bu konuda yoğun çalışmaları sürdürme konusunda anlaşma geçerli. Bu anlaşma, iki liderin gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerinde sağlandı. Çalışmaların devam edeceğinden hiç şüphem yok. Bu temaslar herhangi bir değişikliğe ve temel kararın sağlanmasına henüz yol açmadı ancak yapılan çalışmalar verimli." ifadelerini kullandı.

"Putin ile Trump'ın bir araya gelme konusunda mutabık kalmasına ihtiyaç var"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya gelmesi ihtimalini değerlendiren Uşakov, Birleşmiş Milletlerin (BM) kuruluşunun 80. yıl dönümünün bunun için vesile olabileceğini belirtti.

Uşakov, "Putin'in New York'a gitmesini düşünmek mümkün ancak iki liderin ilk önce mutabık kalması gerekiyor. Mutabık kalınırsa ziyaret de mümkün olur. Liderler görüşmeyle ilgili diğer parametreler üzerinde anlaşırsa, görüşme New York'ta olmasa da başka bir yerde yapılabilir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-ABD zirvesi için İstanbul'u da teklif ettiğine dikkati çeken Uşakov, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun için sadece Erdoğan ile mutabık kalınması yeterli değil. Putin ile Trump'ın da bu konuda mutabık kalmasına ihtiyaç var. Amerikalılarla sürekli temas halindeyiz. Konu gündemde ama henüz pratik aşamasına geçilmedi. Ancak taraflar, bu konuyu dile getirecek. Görüşmenin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ancak bunun nerede ve ne zaman olacağını söylemek zor. Görüşme her an gerçekleşebilir. Her şey liderlere bağlı."

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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