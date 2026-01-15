Haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov: "Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin sorumluluk alması gerektiğini ve Kiev yönetiminin karar verme süresinin daraldığını belirtti. Peskov, ABD Başkanı Trump'ın görüşüne katıldıklarını vurgulayarak, Rusya'nın çözüm sürecine açık olduğunu ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sorumluluk üstlenmesi ve uygun karar alması gerektiğini belirterek, "Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna krizinin çözüm sürecini engelleyenin Zelenskiy olduğu yönündeki görüşüne katıldıklarını belirten Peskov, "Bu gerçekten de böyle. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus tarafı çözüm sürecine açık. Amerikan tarafı, Trump ve Kiev yönetimi, Rusya'nın pozisyonunu iyi biliyor. Bu tutarlı bir pozisyon." şeklinde konuştu.

Durumun Kiev yönetimi için kötüleştiğini söyleyen Peskov, "Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor. Zelenskiy'nin sorumluluk üstlenerek uygun karar alması için zaman geldi. Şimdilik Kiev bunu yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın Rusya'yı ziyaret etmesi ihtimaline ilişkin ise şunları kaydetti:

"Amerikalı müzakerecilerle mevcut iletişim kanalları çalışmaya devam ediyor. Bu diyalog sürüyor. Tarih üzerinde mutabık kalındığında, böyle bir ziyaretin gerçekleşeceğini umuyoruz. Diyalogun sürdürülmesi gerekli ve önemli. Amerikalılar, hem Ukraynalılar ve hem de Avrupalılar ile çok sayıda görüşme yaptı. Rus tarafının da devam eden görüşmeler hakkındaki görüşünü dile getirmesi önemli."

Sözcü Peskov, Rusya'nın, Çin ve Küresel Güney ülke askerlerinin yer alması şartıyla Ukrayna'da barış gücünün konuşlandırılmasını kabul etmeye hazır olduğu yönündeki iddialara dair ise "Bunu doğrulayamam." diye konuştu.

Putin'in daha önce, ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca anlaşmaya uymayı teklif ettiğini anımsatan Peskov, bu teklife ABD'den yanıt beklediklerine işaret etti.

Peskov, "Daha elverişli bir anlaşma, herkesin yararına olurdu, ancak bunun geliştirilmesi karmaşık ve uzun bir süreç." dedi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında

Leyla davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada

İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada
Mamdani'den dikkat çeken hareket! Resmi konutuna taharet musluğu taktırmış

Müslüman başkan yine gündem! Resmi konuta yaptırdığına bir bakın
Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında

Leyla davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Voleybolcu Derya Çayırgan, İBB soruşturmasında gözaltına alındı

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı