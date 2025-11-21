Kremlin'den Zelenskiy'ye Barış Çağrısı: Sorumlu Karar Alma Zamanı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlediğini belirterek, "Rus silahlı kuvvetlerinin saldırıları sırasında bölgeler kaybedildikçe, ( Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy) onun için karar verme özgürlüğü alanı daralıyor. Rejim, sorumlu bir karar almalı ve bunu hemen yapmalı." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik barış planına ilişkin Peskov, "ABD'nin bu konuda bazı yaklaşımları var ancak şu anda hiçbir şey ayrıntılı olarak ele alınmıyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu plana ilişkin gündeme gelen bazı değişikliklerden haberdar olduklarını belirten Peskov, planın Rusya'ya resmi bir şekilde iletilmediğini ve Alaska'da yapılan zirvede yapılan müzakerelere yakın kalmaya devam ettiklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir zirvenin gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret eden Peskov, "Bu zirve gerekiyor ve önemli ancak öncesinde uzmanlar seviyesinde yoğun bir hazırlık yapılmalıdır." diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın barış görüşmelerine "tümüyle açık" olduğunun altını çizdi.

Rus ordusunun ilerleyişinin, Zelenskiy'yi barışa ikna etmesi gerektiğini vurgulayan Peskov, şunları ifade etti:

"Rus silahlı kuvvetlerinin saldırıları sırasında bölgeler kaybedildikçe, onun için karar verme özgürlüğü alanı daralıyor. Bu tam olarak Zelenskiy ve rejimini, sorunu barışçıl bir şekilde çözmeye zorluyor. Askeri faaliyetlere devam etmek onlar için anlamsız ve tehlikelidir. Rejim, sorumlu bir karar almalı ve bunu hemen yapmalı."