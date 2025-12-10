Haberler

Rusya: Ukrayna konusunda ateşkes değil, barış için çalışıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da uzun vadeli barış sağlamak adına belgelerin imzalanmasına öncelik verdiğini belirtti ve ateşkes yerine barış için çalıştıklarını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda uzun vadeli barışı sağlayacak bazı belgelerin imzalanmasına öncelik verdiklerini belirterek, "Rusya ateşkes değil, barış için çalışıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme dair bazı sorularını yanıtladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenebileceğine dair açıklamalarını "yeni gelişme" şeklinde değerlendiren Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun zamandır bahsettiği buydu. Bu nedenle, ilgili gelişmeleri izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin enerji altyapılarına karşılıklı saldırılara ilişkin ateşkes üzerinde çalıştıkları yönündeki açıklamasını dair konuşan Peskov, "İlgili belgelerin imzalanmasıyla elde edilen istikrarlı, garantili ve uzun vadeli barış, mutlak önceliğimizdir. Rusya ateşkes değil, barış için çalışıyor." diye konuştu.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Politico gazetesine verdiği mülakattaki açıklamalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Trump'ın Ukrayna'nın NATO üyeliği ve topraklarını kaybetmesi gibi konularda yaptığı açıklamalar, bizim anlayışımızla uyumludur." dedi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
title