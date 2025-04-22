Kremlin'den Geçici Ateşkes Analizi Çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile sivil altyapılara yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulması için Paskalya Bayramı'nda ilan edilen geçici ateşkesin analiz edilmesi gerektiğini belirterek, "Sivil altyapıların hangi durumlarda askeri hedef olup olmayacağının belirlenmesi gerekiyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya ile Ukrayna'nın sivil altyapılara yönelik saldırılardan karşılıklı olarak vazgeçmesi ihtimalini değerlendiren Peskov, Ukrayna ile bunu müzakere etme konusunda henüz bir planın olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunu ele almaya hazır olduklarını bildirdiğine dikkati çeken Peskov, "Bu konuyu Paskalya Bayramı'nda ilan edilen geçici ateşkesin analiz edilmesiyle istişare etmek lazım. Sivil altyapıların hangi durumlarda askeri hedef olup olmayacağının belirlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Putin ile müzakere etmeyi daha önce yasakladığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna tarafı buna açık olursa, bu konuda yapılacak temaslar üzerindeki hukuki engellerin ortadan kaldırılması için bazı adımların atılması gerekiyor. Putin, sorunları müzakereler yoluyla çözmeye hazır olduğunu defalarca dile getirdi."

Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'yı yeniden ziyaret etmesi durumunda bu konuda bilgi vereceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, sivil altyapılara yönelik saldırıların durdurulması konusun analiz edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu iki taraflı olarak da yapılabilir. Bunu göz ardı etmiyoruz." ifadesini kullanmıştı.