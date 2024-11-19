Kremlin'den Biden'a Tepki: Uzun Menilli Füzeler Ukrayna'daki Çatışmayı Tırmandırır

MOSKOVA, 19 Kasım (Xinhua) -- Kremlin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'in Rusya topraklarına saldırılar düzenlemek için ABD'nin uzun menzilli füzelerini kullanmasına izin vermesinin Ukrayna'daki çatışmayı tırmandıracağını söyledi.

ABD medyasında pazar günü yayımlanan haberlere göre Biden, Ukrayna krizine ilişkin yönetim politikasında önemli bir değişiklik yaparak, Kiev'in Rusya içindeki hedefleri vurmak için ABD tarafından sağlanan uzun menzilli füzeleri veya Ordu Taktik Füze Sistemi'ni kullanmasına izin verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer böyle bir karar alınmış ve Kiev rejimine iletilmişse bu, ABD'nin çatışmaya katılımında yeni bir gerilim ve niteliksel bir değişiklik anlamına gelir" dedi.

Peskov, Moskova'nın bu konudaki tutumunun herkes tarafından net bir şekilde anlaşılması gerektiğini yineledi.

Sözcü, " Washington'da görevden ayrılan yönetimin, yangını körüklemeye ve bu çatışmada gerilimi daha da tırmandırmaya yönelik adımlar atmayı planladığı açık" ifadelerini kullandı.