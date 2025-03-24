Kremlin'den Ateşkes Açıklaması: Müzakereler İlk Aşamada

MOSKOVA, 24 Mart (Xinhua) -- Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya- Ukrayna çatışmasında ateşkes sağlanmasının, büyük çaba gerektiren karmaşık bir sorun olmaya devam ettiğini belirterek müzakerelerde henüz ilk evrelerin yaşandığını söyledi.

Peskov pazar günü yerel basına yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes fikrini kesinlikle desteklediğini hatırlatmak isterim. Bu, çok karmaşık bir mesele ve yapılması gereken çok şey bulunuyor. Bu yolun henüz başındayız" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları hızla kaldırmasının pek mümkün olmayacağına dikkat çeken Peskov, Rusya'nın kalkınmasını mevcut kısıtlamalar altında sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Peskov, jeopolitik gerilimlere rağmen Moskova ve Washington'ın, anlaşmazlıkların karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini bozmasına izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Peskov, "Bazı konularda anlaşamayabiliriz, ama bu, pragmatik işbirliğinin engellenmesine izin vermemiz gerektiği anlamına gelmez" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump kısa süre önce ateşkes müzakereleri için art arda Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüşmüştü.