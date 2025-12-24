Rusya: ABD, Ukrayna krizine ilişkin pozisyonumuzun tüm parametrelerini biliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Amerikan yetkilileri arasında yapılan görüşmenin sonuçlarına yönelik pozisyon belirleyeceklerini belirterek, "Amerikan meslektaşlarımız, Rus tarafının pozisyonunun tüm parametrelerini iyi biliyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev'in, ABD'li yetkililerle görüştüğüne dikkati çeken Peskov, Putin'e görüşmenin sonuçları hakkında bilgi verildiğini aktardı.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi vermek istemediklerini vurgulayan Peskov, "Devlet Başkanı'nın aldığı bilgiler doğrultusunda pozisyonumuzu belirlemeyi ve mevcut kanallar üzerinden temaslarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Amerikan meslektaşlarımız, Rus tarafının pozisyonunun tüm parametrelerini iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, "ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin planının 20 maddeden oluştuğu" yönündeki iddiaları da yorumsuz bıraktı.

Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında diyaloğun yeniden başlatılması ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bu konuda teklif alırsak bilgi veririz." dedi.

Sözcü Peskov, Putin'in Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile dün yaptığı görüşmede, Rus üslerinin akıbetinin ele alınıp alınmadığı yönündeki soruyu da cevapsız bıraktı.