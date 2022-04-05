Kremlin: (Buça'da) Rusya'ya yönelik iyi planlanmış trajik bir gösteri düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kremlin: (Buça'da) Rusya'ya yönelik iyi planlanmış trajik bir gösteri düzenlendi

AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
 - Güncelleme:
Kremlin: (Buça'da) Rusya'ya yönelik iyi planlanmış trajik bir gösteri düzenlendi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Buça kentinde Rusya'ya yönelik "iyi planlanmış trajik bir gösteri" düzenlendiğini ileri sürdü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Buça kentinde Rusya'ya yönelik "iyi planlanmış trajik bir gösteri" düzenlendiğini ileri sürdü.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Buça kentinde yaşananlara ilişkin Rusya'ya yönelik iddiaların temelsiz olduğunu söyledi.

İddiaların, Rus ordusunu karalamaya çalışmaya yönelik bir "sahtekarlık" olduğunu savunan Peskov, "Rus ordusuna yönelik suçlamaların temelsiz ve iyi planlanmış trajik bir gösteri olduğu konusunda ısrar ediyoruz. Bu, işe yaramayacak." dedi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler dahil çeşitli platformlarda konuya ilişkin çeşitli bilgiler sunduğuna işaret eden Peskov, "Batılı ülkeler sadece gözlerini ve kulaklarını kapatıp herhangi bir şey duymak istemiyorlar. Bu maalesef gerçek ancak buna rağmen kendi savlarımızı anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Peskov, Buça'daki duruma ilişkin gerçekten tarafsız bir soruşturmanın yürütülebileceğinden ise şüphe duyduklarını sözlerine ekledi.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Dmitriy Peskov, Ukrayna, Kremlin, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title