Kremlin, Biden'ın Putin'i suçlamasına karşılık ABD bombalarını hatırlattı - Haberler

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Kremlin, Biden'ın Putin'i suçlamasına karşılık ABD bombalarını hatırlattı

AA - Ali Cura - Güncel
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Kremlin, Biden'ın Putin'i suçlamasına karşılık ABD bombalarını hatırlattı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya çapında ABD'nin bombalarıyla yüz binlerce insanın öldüğünü belirterek, "ABD Başkanı Biden'ın bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Biden, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrılmış, daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." demişti.

AA / Ali Cura - Güncel

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