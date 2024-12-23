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Kremlin, Beşar Esad'ın Boşanacağı ve Malvarlığının Dondurulacağı İddialarını Yalanladı

Kremlin, Beşar Esad'ın Boşanacağı ve Malvarlığının Dondurulacağı İddialarını Yalanladı
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Beşar Esad'ın boşanacağı ve mal varlığının dondurulacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Peskov ayrıca, Putin ile Trump arasında görüşme için henüz bir ilerleme olmadığını açıkladı.

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov Moskova'da bulunan eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın boşanacağı ve malvarlığının dondurulacağı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın boşanacağı ve mal varlığının dondurulacağı iddialarına ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi.

"Trump ve Putin arasında bir görüşme için henüz ilerleme yok"

Kremlin Sözcüsü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'nin seçilen Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşmeye ilişkin soruya da  "Bu noktada gerçek bir ilerleme yok" yanıtını verdi. Peskov, daha önce de Rusya'nın Ukrayna sorununun çözümü konusunda Trump ekibiyle herhangi bir temas kurmadığını ifade etmişti.

Trump, dün yaptığı bir açıklamada Ukrayna savaşını sonlandırmak istediğini yineleyerek, akan kanı durdurmak için Putin'le "Mümkün olan en kısa sürede görüşmek istediğini" söylemişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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