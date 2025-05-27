Kremlin, Avrupa Ülkelerinin Ukrayna'ya Silah Menşellerini Kaldırmasını 'Tehlikeli' Buldu

Kremlin, Avrupa Ülkelerinin Ukrayna'ya Silah Menşellerini Kaldırmasını 'Tehlikeli' Buldu
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya tedarik ettikleri füzelere uyguladıkları menzil kısıtlamalarının kaldırılmasının Rusya'nın barış çabalarına ters düştüğünü belirtti. Almanya Başbakanı, artık müttefiklerin silahlara menzil kısıtlaması getirmediğini duyurdu.

MOSKOVA, 27 Mayıs (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bazı Avrupa ülkelerinin Kiev'e tedarik edilen füzelere uyguladıkları menzil kısıtlamalarını kaldırma kararının "tehlikeli" olduğunu söyledi.

Peskov, pazartesi günü yaptığı açıklamada gerçekten alınmış olmaları halinde söz konusu kararların, Rusya'nın "siyasi çözüme ulaşma isteğine ve an itibarıyla çözüm çerçevesinde sarf edilen çabalara kesinlikle ters düştüğünü" belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz pazartesi günü Almanya ve müttefiklerinin Ukrayna'ya tedarik edilen silahların menzili üzerindeki kısıtlamaları kaldırdığını duyurmuştu.

Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun Berlin'de düzenlediği Avrupa Forumu'nda yaptığı konuşmada söz konusu silahlar için "ne İngiltere'nin, ne Fransa'nın, ne Almanya'nın ne de ABD'nin" artık menzil kısıtlaması uygulamadığını kaydeden Merz, Ukrayna'nın artık Rusya içindeki askeri tesislere saldırarak kendini savunabileceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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