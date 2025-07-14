Kremlin: ABD'nin Ukrayna'ya Silah Sevkine Devam Edeceğiz

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Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkine devam ettiğini belirterek, Rusya'nın müzakerelerin tarihini beklediğini ifade etti. Peskov, Estonya'nın askeri tatbikatına da değinerek Rusya'nın çıkarlarını koruyacağını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkine "devam ettiği ve edeceği gerçeğini" göz önünde bulundurmayı sürdüreceklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın üçüncü tur müzakereler için Ukrayna'dan tarih beklediğine işaret eden Peskov, "Açıkçası, Kiev acele etmiyor. Rusya üçüncü tur müzakerelere başlamaya hazır." diye konuştu.

Estonya'nın gerçek mühimmatlarla düzenlediği askeri tatbikata değinen Peskov, "Rusya bir Baltık ülkesidir ve çıkarlarını korumaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yeni silahların sevkiyatını gerçekleştirebileceğine yönelik haberleri de değerlendirerek, "Bu silahların yüksek maliyeti hakkında çok konuşuldu. Şimdi bu sevkiyatın maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağı ortaya çıktı. Biz, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkine devam ettiği ve edeceği gerçeğini göz önünde bulunduruyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri göndereceklerini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söylemişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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