Kremlin, ABD'nin İran Saldırılarını Nükleer Rejime Darbe Olarak Değerlendirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine büyük bir darbe olarak nitelendirerek uluslararası toplumun bu durumu göz önünde bulundurması gerektiğini ifade etti.

MOSKOVA, 24 Haziran (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik saldırılarını, nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine indirilen yıkıcı bir darbe olarak niteledi.

Peskov pazartesi günkü basın toplantısında, "Nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi yürürlükte bulunuyor. Bu uluslararası mekanizma, yasal olarak mevcut. ABD'nin İran topraklarına düzenlediği yıkıcı saldırılar, bu rejime büyük bir darbe vurdu. Bundan sonra ne olacağı, uluslararası toplumun önünde bir sorun olarak duruyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada İran'a yönelik saldırıların, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın ve antlaşma kapsamında kurulan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın doğrulama ve izleme sisteminin güvenilirliğine büyük zarar verdiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Dünyaca ünlü yıldıza yaşlı hayranından evlenme teklifi

Dünyaca ünlü yıldıza yaşlı hayranından evlenme teklifi
Resmi temaslar başlıyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun

O da geri dönüyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun
Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor

Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.