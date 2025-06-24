Kremlin, ABD'nin İran Saldırılarını Nükleer Rejime Darbe Olarak Değerlendirdi

MOSKOVA, 24 Haziran (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik saldırılarını, nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine indirilen yıkıcı bir darbe olarak niteledi.

Peskov pazartesi günkü basın toplantısında, "Nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi yürürlükte bulunuyor. Bu uluslararası mekanizma, yasal olarak mevcut. ABD'nin İran topraklarına düzenlediği yıkıcı saldırılar, bu rejime büyük bir darbe vurdu. Bundan sonra ne olacağı, uluslararası toplumun önünde bir sorun olarak duruyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada İran'a yönelik saldırıların, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın ve antlaşma kapsamında kurulan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın doğrulama ve izleme sisteminin güvenilirliğine büyük zarar verdiği belirtildi.