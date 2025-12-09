Rusya: ABD'nin Ukrayna tarafıyla yaptığı istişarelerin sonuçlarını bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna tarafıyla meselenin çözümüne ilişkin yaptığı istişarelerin sonuçlarını beklediklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını cevapladı.

ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin temasları sürdürdüklerini dile getiren Peskov, "Amerikalılar şimdi Kiev ile görüşmeler yapıyor. Bu istişarelerin sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

Sözcü Peskov, Rusya'nın NATO'ya saldırmak için hazırlık yaptığı yönündeki iddiaların "saçmalık" olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Bunun ardından Kushner ve Witkoff, 6 Aralık'ta Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov ile bir araya gelmişti.

Söz konusu görüşmelerde, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin teklif ettiği barış planı ele alınmıştı.