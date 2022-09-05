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Kremlin, AB Vize Kısıtlamalarına Ciddi Karşılık Vereceğini Söyledi

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Kremlin, AB Vize Kısıtlamalarına Ciddi Karşılık Vereceğini Söyledi

Peskov, Rusya'nın vereceği karşılığın, simetrik olsun ya da olmasın kesinlikle Rusya'nın çıkarlarını karşılayacağını söyledi.

Peskov, Rusya'nın vereceği karşılığın, simetrik olsun ya da olmasın kesinlikle Rusya'nın çıkarlarını karşılayacağını söyledi.

MOSKOVA, 5 Eylül (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Pazar günü yaptığı açıklamada, AB'nin resmi olarak Rus vatandaşlarına vize kısıtlamaları getirmesi halinde Moskova'nın ciddi misilleme önlemleri alacağını söyledi. Peskov, yerel bir televizyon programında yaptığı açıklamada Rusya'nın AB kararını yakından izlediğini belirterek, bu kararın çıkması durumunda Rusya'nın vereceği karşılığın, simetrik olsun ya da olmasın kesinlikle Rusya'nın çıkarlarını karşılayacağını söyledi. Ancak önlemlere dair bilgi vermedi. AB üst düzey diplomatı Josep Borrell Çarşamba günü yaptığı açıklamada, AB üye ülkelerinin dışişleri bakanlarının, bloğun Rusya ile imzaladığı vize kolaylaştırma anlaşmasını askıya almayı kabul ettiğini söyledi. Henüz yasallaşmamış olan karar, AB üye ülkeleri tarafından Rus vatandaşlarına verilen yeni vize sayısını önemli ölçüde azaltacak ve vize alma sürecini daha uzun ve daha zor hale getirecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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