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Kremlin: AB, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlarla kendi toplumuna zarar veriyor

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Kremlin: AB, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlarla kendi toplumuna zarar veriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlarla kendi toplumuna zarar verdiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlarla kendi toplumuna zarar verdiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da, güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AB'nin Rusya'dan altın ve mücevher ithalatına yasak getirecek kararı içeren yeni yaptırım paketini değerlendiren Peskov, söz konusu yaptırımların "Rusya'nın pozisyon değişikliğine yol açmadığını" belirtti.

Peskov, "AB, çılgınca kendi çıkarlarına ve kendi toplumuna zarar veren yaptırımlar uygulamayı tercih ediyor. Avrupa halkı, bu yaptırımlardan ve AB'nin aldığı kararların sonuçlarından acı çekmeye başladı." ifadesini kullandı.

Rus doğal gazının Avrupa'ya sevkiyatı konusuna değinen Peskov, AB yetkililerinin, "Rusya'nın doğal gazla ilgili durumu siyasi baskı kurma amacıyla şantaj yapmak için kullandığı" yönünde açıklamalar yaptığına dikkati çekti.

Peskov, "Bu tür açıklamalar kesinlikle yanlış ve bunları kesinlikle reddediyoruz. Gaz sevkiyatıyla ilgili herhangi bir teknolojik zorluk, AB'nin uyguladığı kısıtlamalardan kaynaklanmaktadır. Söz konusu kısıtlamalar, türbinler dahil ekipmanın onarımın yapılmasına izin vermiyor." diye konuştu.

Peskov, Rus enerji şirketi Gazprom'un gaz sevkiyatı konusunda yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirmeye hazır olduğunu kaydetti.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Avrupa Birliği Dmitriy Peskov Kremlin Rusya Güncel Haberler

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