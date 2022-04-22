Kredi ve burs ödemeleri mayıs ayı için 25'inden itibaren yatırılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kredi ve burs ödemeleri mayıs ayı için 25'inden itibaren yatırılacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Kredi ve burs ödemeleri mayıs ayı için 25'inden itibaren yatırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kredi, Mayıs, Güncel, Haberler

title