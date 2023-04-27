KREDİ VAADİYLE 97 EMEKLİYİ 8 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR AVUKAT DAHİL 12 TUTUKLAMA
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Kredi vaadiyle 97 emekliyi 8 milyon lira dolandırdılar 1'i avukat 13 gözaltı (2)AVUKAT DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLANDIDenizli merkezli 4 ilde kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle emeklileri dolandırdıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına 1'i avukat 13...
Kredi vaadiyle 97 emekliyi 8 milyon lira dolandırdılar 1'i avukat 13 gözaltı (2)
AVUKAT DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLANDI
Denizli merkezli 4 ilde kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle emeklileri dolandırdıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına 1'i avukat 13 kişi, işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Savcılık sorgulamasında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Elif Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, avukat Ş.G., Deniz D., İnanç D., Gürcan Y., Serhat Y., Serkan D., Malik G., Kerim K., Ömer S., Yusuf A., Engin A. ve Mehmet Ö. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. (DHA)