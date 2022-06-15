Kredi kartı bilgilerini saniyeler içinde çalan Android virüsüne dikkat!
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Google Play Store'da kredi kartı bilgilerini ve e-posta şifrelerini çalan 6 tane Android virüsü keşfedildi.
Play Store'da yer alan uygulamalar, Google'ın Play Protect başta olmak üzere çeşitli güvenlik sistemleri tarafından kontrol edildiği için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ancak nadiren de olsa, bazı kötü amaçlı yazılımlar Google'ı atlatmayı başarıyor ve Android markette kendine yer edinebiliyorlar.
Hydra ve Joker virüsü, Android telefonlara girdi
Son olarak bunun bir örneği daha keşfedildi. Hindistan merkezli siber güvenlik şirketi SecneurX ile D3Lab ve Kaspersky'dan Igor Golovin ve Tatyana Shishkova'nın iş birliğiyle yapılan yeni bir araştırma sonucunda, Google Play Store'da 6 tane kötü amaçlı yazılım bulundu.
Tespit edilen bu zararlı yazılımlar arasında, en tehlikelilerden biri olarak kabul edilen Hydra ve Joker virüsleri de bulunuyor. Uzmanlara göre virüsler 'şekil değiştirerek' yeniden canlandı.
Tespit edilen kötü amaçlı yazılımlar şu şekilde:
Document Manager
Coin track Loan – Online loan
Cool Caller Screen
PSD Auth Protector
RGB Emoji Keyboard
Camera Translator Pro
Fast PDF Scanner
Air Balloon Wallpaper
Colorful Messenger
Thug Photo Editor
Anime Wallpaper
Peace SMS
Happy Photo Collage
Original Messenger
Pellet Messages
Smart Keyboard
Special Photo Editor
4K Wallpapers
En çok virüs barındıran işletim sistemi açıklandı!
On binlerce kez indirilen bu virüsler saniyeler içinde kredi kartı bilgilerini, e-posta adreslerini / şifrelerini ve diğer kişisel bilgileri çalabiliyor. Bu uygulamalardan herhangi bir tanesi telefonunuzda yüklüyse derhal silmenizde fayda var.
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