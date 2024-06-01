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Kredi kartı asgari ödeme iddiaları doğru değil

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İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'kredi kartına 3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartının kullanıma kapatılacağı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'kredi kartına 3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartının kullanıma kapatılacağı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, '3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak' iddiası doğru değildir" denildi.

Açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışmasının veya düzenlemesinin bulunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yönetmelik gereği bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı, toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına kapatılmaktadır. Üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartları ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatılmaktadır. Söz konusu kredi kartlarının limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamamakta ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulmaktadır. Piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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