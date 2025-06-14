Kredi Çekmek İçin Bankada Pompalı Tüfekle Tehdit: Şüpheli Tutuklandı

Kredi Çekmek İçin Bankada Pompalı Tüfekle Tehdit: Şüpheli Tutuklandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kredi çekmek için girdiği bankada pompalı tüfekle tehditte bulunduğu iddia edilen S.T. adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kredi çekmek için girdiği bankada pompalı tüfekle tehditte bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı'ndaki bir banka şubesine gelip borcu olduğunu ve kredi çekmek istediğini söyledikten sonra banka görevlisine tüfek doğrultması üzerine polis tarafından yakalanan S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün otomobilini park ettikten sonra pompalı tüfeğini yanına alıp bankaya giren S.T. (56), borcu olduğunu ve kredi çekmek istediğini söyleyip banka görevlisine tüfeğini doğrultmuş, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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