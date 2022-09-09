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Kraliçe II. Elizabeth onuruna ülke genelinde top atışları yapıldı

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Kraliçe II. Elizabeth onuruna ülke genelinde top atışları yapıldı

İngiltere'de Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümü dolayısıyla ülke genelinde top atışları yapıldı.

İngiltere'de Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümü dolayısıyla ülke genelinde top atışları yapıldı.

Ülkenin farklı kentlerinde II. Elizabeth onuruna törenler düzenlenirken başkent Londra'daki top atışı Hyde Park'ta gerçekleşti.

Hyde Park'ta yapılan törende II. Elizabeth'in yaşadığı yıl sayısını temsilen 96 pare top atıldı.

On binlerce kişinin izlediği törende atlı askeri geçit de düzenlendi.

Öte yandan Edinburg, Stirling, Woolwich, Cardiff, Belfast, Plymouth, Dover ve York gibi kentlerde de top atışı törenleri düzenlendi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

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