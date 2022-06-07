Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı - Haberler

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Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı

DailyMotion.com - Güncel
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İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamaları nedeniyle dört günlük resmi tatil başladı.

İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamaları nedeniyle dört günlük resmi tatil başladı. Jübile etkinlikleri Pazar günü ülke genelinde düzenlenecek parti ve törenlerle sona erecek. Kraliçe 2. Elizabeth, Platin Jübilesini bu yıl 6 Şubat'ta kutlamıştı. Kraliçe, İngiliz Monarşisi'nde tahtta 70 yılını tamamlayan ilk isim oldu.

DailyMotion.com / Güncel

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