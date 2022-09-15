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Kraliçe II. Elizabeth'in Sidneylilere mektubu

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Kraliçe II. Elizabeth'in Sidneylilere mektubu

Kraliçe II. Elizabeth'in Sidney halkına yazdığı ve 2085'te açılmasını istediği bir mektup olduğu öğrenildi.

Kraliçe II. Elizabeth'in Sidney halkına yazdığı ve 2085'te açılmasını istediği bir mektup olduğu öğrenildi.

İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetmişti. Kraliçe'nin 1986 yılında Sidney halkına yazdığı ve 2085 yılında açılmasını istediği mektubun olduğu öğrenildi. Mektup, o zamandan beri, Sidney'de 19. yüzyıldan kalma bir mimari miras alanı olan Kraliçe Victoria Binası'nda korumaya alındı. Mektubun içeriği bilinmezken, Kraliçe'nin mektubu Sidney belediye başkanına gönderdiği ve Avustralya, Sidney'in Doğru ve Saygıdeğer Lord Belediye Başkanına" hitabıyla başlayan mektupla ilgili olarak Kraliçe'nin Belediye Başkanı'na "2085 yılında sizin tarafınızdan seçilecek uygun bir günde, lütfen bu zarfı açıp Sidney halkına mesajımı iletir misiniz?" dediği ifade belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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