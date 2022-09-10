Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles, St. James Sarayı'nda resmen kral ilan edilecek Güncel Haberler İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından oğlu Charles, Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenecek törenle resmen kral ilan edilecek. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından oğlu Charles, Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenecek törenle resmen kral ilan edilecek. Tören öncesi üst düzey davetliler saraya giriş yaptı. Sarayın önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kaynak: AA / Güncel England Londra Güncel Haberler

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