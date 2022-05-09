Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun açılışına katılmayacak - Haberler

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Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun açılışına katılmayacak

AA - Zuhal Demirci - Güncel
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Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun açılışına katılmayacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, yarın yapılacak İngiliz parlamentosunun yeni yasama yılının açılışına 59 yıl sonra ilk kez katılamayacağı, en büyük oğlu Galler Prensi Charles'ın Kraliçe adına konuşmasını okuyacağı bildirildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, yarın yapılacak İngiliz parlamentosunun yeni yasama yılının açılışına 59 yıl sonra ilk kez katılamayacağı, en büyük oğlu Galler Prensi Charles'ın Kraliçe adına konuşmasını okuyacağı bildirildi.

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, "Kraliçe, epizodik hareketlilik sorunları yaşamaya devam ediyor ve doktorlarına danışarak, istemeyerek yarın parlamentonun açılışına katılmamaya karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Böylelikle Kraliçe, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun yeni yasama yılı açılışına katılmayacak.

96 yaşındaki Kraliçe, sağlık sorunları nedeniyle son zamanlarda halka açık bir dizi programını iptal etmek zorunda kalmıştı.

Kraliçe Elizabeth, tahtta bulunduğu süre boyunca, şimdiye kadar sadece 1959 ve 1963'te hamile olduğu dönemlerde iki kez parlamentonun açılışına katılamamıştı.

AA / Zuhal Demirci - Güncel

Kraliçe Elizabeth, Prens Charles, England, Güncel, Haberler

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