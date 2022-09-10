Kraliçe 2. Elizabeth için dünyadan taziye mesajları Güncel Haberler İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Tel Aviv İngiltere Büyükelçiliği konutunda Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla İngiliz Kraliyet Ailesine, İngiliz halkına ve İngiliz Milletler Topluluğuna taziyelerini iletti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Tel Aviv İngiltere Büyükelçiliği konutunda Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla İngiliz Kraliyet Ailesine, İngiliz halkına ve İngiliz Milletler Topluluğuna taziyelerini iletti. Güncel Kaynak: AA / Uri Kanner Isaac Herzog Tel Aviv İsrail Güncel Haberler

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