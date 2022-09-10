Kraliçe 2. Elizabeth için dünyadan taziye mesajları
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Tel Aviv İngiltere Büyükelçiliği konutunda Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla İngiliz Kraliyet Ailesine, İngiliz halkına ve İngiliz Milletler Topluluğuna taziyelerini iletti.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Tel Aviv İngiltere Büyükelçiliği konutunda Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla İngiliz Kraliyet Ailesine, İngiliz halkına ve İngiliz Milletler Topluluğuna taziyelerini iletti.
Kaynak: AA / Uri Kanner - Güncel