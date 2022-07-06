Kral Selman'dan Rabıta Genel Sekreteri İsa'ya Arafat'ta hutbe görevi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Arafat'ta hutbe vermesi için Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa'yı görevlendirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı (SPA) haberine göre, Muhammed el-İsa, Kral Selman'ın talimatıyla arife günü hutbe ve namaz kıldırmakla görevlendirildi.

Uzun yıllardan beri ilk kez geleneksel şeyhlerin dışında bir kişi arife gününde hutbe için görevlendiriliyor.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, konuya ilişkin, "Nemire Mescidi'nde arife günü hutbe verme güvenine nail olan El-İsa'yı tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

Merkezi Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Rabıta, dünya genelinde İslami ve insani iş birliği köprüleri kurma, İslam'ı tanıtma çabalarını koordine etme, İslam'ın ilkeleri ile öğretilerini açıklama gibi konularda çalışmalar yürütüyor.

Fıkıh alanındaki üniversite eğitiminin ardından Suudi Arabistan bürokrasisinde çeşitli görevler üstlenen Muhammed bin Abdulkerim el-İsa, 2009-2015 yıllarında Adalet Bakanlığı yaptı.

İsa, 2016'dan bu yana Dünya İslam Birliği Genel Sekreterliğini yürütüyor.