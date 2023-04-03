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Kral Charles Berlin-Hamburg Treninde

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İngiltere Kralı Charles, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Almanya'ya düzenlediği ziyaretin üçüncü gününde Hamburg'da trenle yolculuk etti.

İngiltere Kralı Charles, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Almanya'ya düzenlediği ziyaretin üçüncü gününde Hamburg'da trenle yolculuk etti. Hamburg'da yoğun güvenlik önlemleri altında tren istasyonuna gelen Kral ve eşi, kentin kuzey bölümündeki İkinci Dünya anıtlarını ziyaret etmek üzere yola çıktı

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Kraliçe England Almanya Güncel Haberler

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