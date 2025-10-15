Kral Abdullah'dan Gazze için Ateşkes ve İnsani Yardım Vurgusu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının eksiksiz uygulanması ve tüm aşamalarının tamamlanması için tarafların etkin biçimde çalışması gerektiğini belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanının açıklamasına göre, Kral Abdullah, Avrupa turu kapsamında Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşmelerde, Gazze'ye yeterli miktarda insani yardım ulaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Ürdün Kralı, ateşkesin 10 Ekim'de yürürlüğe giren plan doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini belirterek, anlaşmanın kalıcı istikrar ve iki devletli çözüm temelinde barışa kapı aralaması gerektiğini ifade etti.

Ürdün ile Vatikan arasındaki yakın ilişkilere atıfta bulunan Kral Abdullah, Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanları koruma konusundaki hassasiyetlerin altını çizdi.

İtalya'nın iki devletli çözüm ve Gazze'ye yönelik insani yardımlara verdiği desteği takdir eden Kral Abdullah, Batı Şeria'daki gerilimin ve Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.