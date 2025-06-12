Kral 3. Charles'ın Doğum Günü Ankara'da Kutlandı

(ANKARA) - Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Birleşik Krallık'ın Milli Günü olarak kutlanan Kral 3.Charles'ın Doğum Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, 2025 yılında 5 milyon Britanyalı'nın Türkiye'yi ziyaret etmesini beklediklerini belirterek, "Bu ziyaretçileri çeken, sizin misafirperverliğiniz, tarihiniz ve doğal güzelliklerinizdir. Ancak ortaklığımız, ticaret, turizm ve kültürün de ötesine geçiyor. NATO müttefikleri olarak zorlu bir küresel ortamda yan yana duruyoruz" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa güvenliği ile ilgili tartışmalara değinerek, "Yararlı bir tartışma için Türkiye ve Birleşik Krallık'ın bu konuda çok yetenekli ve vazgeçilmez katkıda bulunan ülkeler olduğunu akılda tutmak gerekir" diye konuştu.

Birleşik Krallık Milli Günü olarak kutlanan, "Kral'ın Doğum Günü" dolayısıyla bugün Büyükelçilik Konutu'nda resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi. Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, konuşmasına bugün Hindistan'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenleri anarak başladı. Morris, bu akşam, tahttaki üçüncü yılında olan Kral 3. Charles'ın resmi doğum gününü kutladıklarını belirterek, "Majesteleri uzun zamandır sürdürülebilirliğin, yenilikçiliğin ve sanatların şampiyonu olmuştur. Bu yılki temamızla yakın bağı olan değerler: Yaratıcı Sanayiler" dedi. Birleşik Krallık'ın yaratıcı sanayilerinin küresel bir başarı hikayesi olduğunu belirten Morris, " Birleşik Krallık'ın ekonomisine 124 milyar sterlinden fazla değer katan bu sanayiler, filmden modaya, video oyunlarına ve sanal gerçekliğe kadar her şeyi kapsamaktadır. Bu sanayiler, sadece ulusal gurur kaynağı değil, aynı zamanda büyüme, yenilikçilik ve uluslararası işbirliği için de güçlü bir motordur. Türkiye de yaratıcılık açısından zengin bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

"Birleşik Krallık ve Türkiye arasında güçlü bir ekonomik ilişki var"

Büyükelçi Morris, "Birleşik Krallık ve Türkiye arasında güçlü bir ekonomik ilişki var. İki ülke arasındaki ticaret, toplam 28 milyar sterline ulaşıyor. Ocak ayında Birleşik Krallık, ticaret, yatırım ve iş bağlarını güçlendirmek için yeni bir Ticaret Elçisi atadı. Revize edilen Serbest Ticaret Anlaşması hakkında yakın zamanda yapılacak olan görüşmeler sayesinde, işbirliğimizi derinleştirmek için gerçek bir fırsatımız olacak" diye konuştu.

"NATO müttefikleri olarak zorlu bir küresel ortamda yan yanayız"

Turizmin iki ülke arasındaki bir diğer canlı bağ olduğunu vurgulayan Morris, şöyle konuştu:

"2025 yılında Türkiye'ye rekor sayıda 5 milyon Britanyalı ziyaretçi bekliyoruz. Bu ziyaretçileri çeken, sizin misafirperverliğiniz, tarihiniz ve doğal güzelliklerinizdir. Ancak ortaklığımız, ticaret, turizm ve kültürün de ötesine geçiyor. NATO müttefikleri olarak zorlu bir küresel ortamda yan yana duruyoruz. Geçtiğimiz yıl, Dışişleri, Savunma ve Enerji Bakanları da dahil olmak üzere, hükümetlerimiz tarafından her iki ülkeye de çok sayıda resmi ziyaret gerçekleştirildi. İlk toplantısı yapılan Bilim ve Yenilikler Haftası, ve Yapay Zeka Diyaloğu da dahil olmak üzere, bölgesel konular ve küresel zorluklar hakkındaki diyaloğumuzu derinleştirmekteyiz.

Bölgesel istikrardan iklim değişikliğine kadar, işbirliğimiz her zamankinden daha önemlidir. Bu zorluklarla başa çıkmaya devam etmemizin yolu, diplomasi ve diyalog geçiyor."

"Avrupa güvenliği tartışmalarında Türkiye ve Birleşik Krallık'ın vazgeçilmez katkıda bulunan ülkeler olduğu akılda tutulmalı"

Türkiye halkı ve hükümeti adına Kral 3. Charles'ın Doğum Günü ve Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda Ulusal Günü vesilesiyle İngiliz halkına en içten tebriklerini sunduğunu belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay şöyle konuştu:

"Birleşik Krallık ile ilişkilerimiz 500 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. İş birliği kültürümüzü şekillendiren ilk temaslardan, günümüzde sürdürdüğümüz modern ve çok boyutlu iş birliğine kadar, birlikte kat ettiğimiz yol ilerleme ve ortaklık ile dolu oldu. Bugün Türkiye ve Birleşik Krallık, NATO müttefikleri, stratejik ortaklar ve birçok bölgesel ve küresel konuda birlikte çalışan iyi ticaret ortaklarıdır. İki ülke, bölgelerinde ve ötesinde güvenlik ve istikrara yönelik ortak bir taahhüdü paylaşmaktadır. Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki soykırım düzeyindeki durum başta olmak üzere, benzeri görülmemiş bir dönemden geçerken bu taahhüt her zamankinden daha fazla öneme sahiptir. Avrupa güvenliği ciddi bir şekilde tartışılmakta ve yararlı bir tartışma için Türkiye ve Birleşik Krallık'ın bu konuda çok yetenekli ve vazgeçilmez katkıda bulunan ülkeler olduğunu akılda tutmak gerekir."

Belirsizlik ortamında iki müttefik ve stratejik ortak olarak Türkiye ve Birleşik Krallık'ın belirsizlikleri Avrupa ve ötesinin savunma ve ekonomik güvenliği için fırsatlara dönüştürmek üzere birlikte çalışabileceğine değinen Bozay, "Bu amaçla, Birleşik Krallık ile sık sık üst düzey temas ve ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Hızla değişen bu dönemde, ortak ilgi alanları konusunda yakın temas halinde olmanın önemine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamını genişleterek ticaret ilişkilerimizi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz"

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminin 22 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Yardımcısı Büyükelçi Bozay, bu rakamın, sürekli derinleşen ekonomik iş birliğini ve refah ile inovasyonu teşvik etme konusundaki ortak ilgiyi yansıttığını söyledi. Bozay, "İnovasyon, yapay zeka, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, bağlantısallık ve tam zamanında tedarik zincirleri gibi alanlardaki fırsatları da keşfederek ilişkilerimizdeki bu güçlü temeli genişletmeye kararlıyız. Bu bağlamda, mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamını genişleterek ticaret ilişkilerimizi her iki ülkenin yararına güncellemeyi ve güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Derinleşen savunma sanayi iş birliğimiz de ticaret ortaklığımızın ilerlemesine kesinlikle katkı sağlayacaktır" dedi.

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye gelen turist sayısının 4,4 milyon ile rekor seviyeye ulaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Bozay, "Türkiye'de daha fazla İngiliz dostumuzu ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. Bozay, son olarak Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlere ve ailelerine taziyelerini iletti.